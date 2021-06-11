Türkiye Son dakika… Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı

Son dakika… Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı

Türkiye

Son dakika… Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı

Son dakika haberine göre; Trabzon’un Yorma İlçesinde Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracında silahlı saldırıya uğradı. Başkan Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

11 Haziran 2021, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın bir süre gözetleme yaptığı, gelen belediye başkanı aracından inerken de tabanca ile ateş ettiği görüldü.

Görüntülerde, Başkan Bıyık'ın makam aracının önüne eğilerek kurşunlardan kurtulduğu yer aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi'ne gelerek Başkan Bıyık'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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