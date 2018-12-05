Son dakika! Belediye binasında silah sesleri

Yalova’da belediye başkanı ile görüşme isteği geri çevrilen bir şahıs bina içerisinde silah çekince ortalık karıştı. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Belediye binasında silah sesleri

Yalova'da belediye binasında içinde bir şahıs çevreye ateş açtı, şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yalova'da Belediye Başkanı Vefa Salman ile iddiaya göre büfe yeri isteği için belediye binasında görüşmek isteyen Özcan Dangaç (45), görüşme isteğine olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine belediye başkanın makamından ayrılan şahıs, “Başkanla görüşmek istiyorum onu getirin bana" dedi ve yanında getirdiği silah ile etrafa iki el ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Belediye binasının üçüncü katındaki camlara isabet ederken çevredekiler yara almadan kurtuldu. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.


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