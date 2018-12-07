Son dakika! Belediyede silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'nın merkez Çukurova ilçe Belediyesi'ne silahla giren bir kişi, rastgele ateş açtı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

07 Aralık 2018, Cuma 16:18 Son Güncelleme:
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Son dakika! Belediyede silahlı saldırı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, zabıta memuru A.A, henüz belirlenemeyen nedenle, emekli emniyet müdürü olan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu, zabıta komiseri Habil Aykan ve zabıta amiri Kenan Özdemir'i yaraladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcısı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çukurova Belediyesi'ndeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti.

BELEDİYEYE SALDIRI ANI KAMERADA

2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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