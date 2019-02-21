Son dakika... Bengü hamile olduğunu açıkladı

Geçen yıl armatör Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı

21 Şubat 2019, Perşembe 15:58 Son Güncelleme:
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Son dakika... Bengü hamile olduğunu açıkladı

Bengü hamile olduğunu Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum.

Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...

Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz.

Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamileleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''

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