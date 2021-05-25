Türkiye Son dakika: Benzin sandığı çamaşır suyuyla iş yerini yakmaya çalıştı! Polise verdiği cevap şaşırttı
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  • Son dakika: Benzin sandığı çamaşır suyuyla iş yerini yakmaya çalıştı! Polise verdiği cevap şaşırttı

Son dakika: Benzin sandığı çamaşır suyuyla iş yerini yakmaya çalıştı! Polise verdiği cevap şaşırttı

Türkiye

Son dakika: Benzin sandığı çamaşır suyuyla iş yerini yakmaya çalıştı! Polise verdiği cevap şaşırttı

Son dakika haberine göre, Antalya'da ablasıyla birlikte meze dükkanı açan Enes Ş. ablasıyla tartıştığı için iş yerini yakmak istedi. Alkollü olduğu için ayakta duramayan Enes Ş. benzin sandığı çamaşır suyunu döktü ve havaya 2 el ateş etti. Enes Ş'nin olay yerine gelen polis ekiplerine verdiği cevaplar şaşırttı.

25 Mayıs 2021, Salı 12:32 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'da, Enes Ş. (46) tartıştığı ablasıyla işlettiği meze dükkanı önünde yarı çıplak halde 2 tabancayla havaya ateş ettikten sonra, benzin sandığı çamaşır suyunu döküp, iş yerini yakmaya çalıştı. Polisin müdahale ettiği Enes Ş., kıyafetini giydi, maske takmamak için direnince polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde dün gece, işlettiği meze dükkanının arka bölümünde yaşayan Enes Ş., ablasıyla tartıştı. Alkollü olan ve ayakta durmakta zorluk çeken Enes Ş., tartışmanın ardından 2 tabancayla iş yerinin önüne çıkarak havaya 2 el ateş etti.

BENZİN DİYE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜ

Daha sonra dükkana giren Enes Ş., iddiaya göre benzin sandığı çamaşır suyunu çevreye döküp iş yerini yakmaya çalıştı. Yarı çıplak halde kapı önüne çıkan Enes Ş., bağırmaya başladı. Sesten rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Enes Ş.'ye müdahale eden polis, 2 tabancaya el koydu.

'MAHVETTİLER BENİ YA BOŞ VER'

Enes Ş., polis ekiplerinin kiminle kavga ettiği sorusuna, "Kız kardeşimle kavga ettim. Onlar yüzünden ben burayı açtım. Mahvettiler beni ya boş ver" karşılığını verdi.

MASKE TAKMAK İSTEMEDİ

Polis, yarı çıplak haldeki Enes Ş.'ye kıyafetlerini giymesi için uyarıda bulundu. Kıyafetlerini giyen Enes Ş., ekiplerin kendisine uzattığı maskeyi takmamak için direndi. Tüm ısrarlara rağmen maskeyi takmayan Enes Ş., bir anda bağırıp taşkınlık yapınca ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri, biri iş yeri önü, biri de iş yerinde 2 mermi kovanı buldu. Ekipler, iş yerinin hemen önünde bulunan çöp konteyneri yakınında çamaşır suyu bidonuyla karşılaştı. İş yerinin içine ise çamaşır suyunun döküldüğü belirlendi.

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