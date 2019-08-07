Son dakika: Benzinde 28 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 16:36
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Son dakika: Benzinde 28 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. AA

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