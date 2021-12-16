Ekonomi Son dakika: Benzine zam geldi

Son dakika: Benzine zam geldi

Ekonomi

Son dakika: Benzine zam geldi

Benzine zam geldi. Benzine zam bu gece yarısından itibaren yansıtılacak. EPGİS, benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldığını duyurdu. İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı 10,34 liradan 10,90 liraya yükselecek. Ankara'da benzinin litre satış fiyatı 10,41 liradan 10,97 liraya, İzmir'de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselecek.

16 Aralık 2021, Perşembe 16:24 Son Güncelleme:
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 10,34 liradan 10,90 liraya, Ankara'da 10,41 liradan 10,97 liraya, İzmir'de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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