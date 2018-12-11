Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmamız lazım

- VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek

- Ülkemizde konut kredilerinde batık oranı yüzde 1'in altında

- Türev ürünlerin gelişmesi gerekiyor

- VDMK gibi işlemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam edecek

- Kitle fonlaması ve Fintech'ler yakından takip ettiğimiz konulardan

- Emlak Bankası ile ilgili süreç yıl sonuna yetişmezse ilk genel kurulda hallolacak

- KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor

- Kamu sermayeli reasürans şirketini devreye alıyoruz