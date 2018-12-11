Son dakika! Berat Albayrak'tan dikkat çeken mesajlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sermaye Piyasa Birliği'nde konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu.
Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmamız lazım
- VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek
- Ülkemizde konut kredilerinde batık oranı yüzde 1'in altında
- Türev ürünlerin gelişmesi gerekiyor
- VDMK gibi işlemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam edecek
- Kitle fonlaması ve Fintech'ler yakından takip ettiğimiz konulardan
- Emlak Bankası ile ilgili süreç yıl sonuna yetişmezse ilk genel kurulda hallolacak
- KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor
- Kamu sermayeli reasürans şirketini devreye alıyoruz