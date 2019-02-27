Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu
Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
*Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.
*Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.
*Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz
"HASSAS DENGE KORUNACAK"
*Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.
*Öngörülebilir, basit, kolay bir vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında...
*Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.
*Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.
"TRENİN ARKA VAGONUNDAN KALACAKLAR"
*Bugün Türkiye ekonomisi ve özel sektörün kişisel rekabete ihtiyacı olan bir vergi reformunu hedef koymuş bir yönetim var
*Türkiye daha iyiye gidiyor. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.
"HAYIRLI OLSUN"
*KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenleme için söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun
*Açık, şeffaf, sonuç odaklı ve en önemlisi kural ve kaidelerin net bir şekilde belirlendiği bir süreci başlatmak istiyoruz.
*Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyoruz.
*2019 bizim için çok daha iyi çok daha rahat bir yıl olacak
*Hedeflerimize ekonominin her alanındaki paydaşlarımızla çalışarak ulaşabiliriz
*Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor.
*Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz.
*Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.
*Ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz.
*Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.
*26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. Gelen ürünlerde vergi yok.