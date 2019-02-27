Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

*Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

*Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.

*Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz

"HASSAS DENGE KORUNACAK"

*Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.

*Öngörülebilir, basit, kolay bir vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında...

*Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

*Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.

"TRENİN ARKA VAGONUNDAN KALACAKLAR"

*Bugün Türkiye ekonomisi ve özel sektörün kişisel rekabete ihtiyacı olan bir vergi reformunu hedef koymuş bir yönetim var

*Türkiye daha iyiye gidiyor. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.

"HAYIRLI OLSUN"

*KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenleme için söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun

*Açık, şeffaf, sonuç odaklı ve en önemlisi kural ve kaidelerin net bir şekilde belirlendiği bir süreci başlatmak istiyoruz.

*Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyoruz.

*2019 bizim için çok daha iyi çok daha rahat bir yıl olacak

*Hedeflerimize ekonominin her alanındaki paydaşlarımızla çalışarak ulaşabiliriz

*Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor.

*Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz.

*Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.

*Ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz.

*Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.

*26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. Gelen ürünlerde vergi yok.







