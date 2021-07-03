Futbol Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Futbol

Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 12:18 Son Güncelleme:
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5 Temmuz'da topbaşı yapacak Beşiktaş 'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bein Sports'un haberine göre Beşiktaş, Kanadalı deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Atiba bir yıl için 750 bin Euro isterken, Beşiktaş 550 bin Euro önermişti.

Yönetim, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe girmek isterse deneyimli isme kolaylık sağlayacak.


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