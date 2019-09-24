Son dakika! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi.

Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI

Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım.

Beşiktaş başkanı olduğum sürece kimsenin kaldıraç noktası olmadım, tribünlerle bir yere gelmedim ve tüm desteğimi Beşiktaş taraftarından aldım.

Başkanlık süresince kimseye askıntı olmadım, kimseden bir şey istemedim ve hiçbir kampanya yapmadım.

Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim, her tuğlada emeğim var. İzinleri aldık, stadı yaptık. İki sene göçebe gibi oynadık.

FFP yüzünden Avrupa'ya gidemedik. Beşiktaş'ın geliri yoktu.





Taraftar gruplarından destek istemedim, zaten destek de görmedik. Hatırlıyorum; Olimpiyat'ta bir maçta geriye düşünce tribünler boşalmıştı.

Futbol takımımıza birçok star oyuncuyu kattık. Mario Gomez'ler, Demba Ba'lar geldi. Bu süreçte Beşiktaş taraftarıyla hep beraberdik. Türkiye'nin her yerine gittik. Çorum, Van, Kars, Uşak... Beşiktaşlıları bir araya getirmek için yaptım bunları.

Beşiktaş TV'yi kapattık ama müthiş bir yer yaptık burayı.

Geçen sene iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, sosyal medyadan insanları örgütlemek...

Dışarıdan anlatılmaz, bunlarla muhatap olmak çok yorucu bir şey. Namusumuzla irdelendik ve bir tezahürat haline geldik. Artık anlamaya başladım. İşler pusu kültüründen daha farklı noktaya gitmeye başladı. Artık hep bir olumsuzluk var. İnsanlar mutsuz.

Ben her şeyi Beşiktaş'a faydam olsun diye yaptım, kimseyle kavga etmedim. Ettiklerimle de Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık 'Ben bu işi neden yapıyorum?' diye kendimi sorgulamaya başladım.

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