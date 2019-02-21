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Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

21 Şubat 2019, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Ligde 23. hafta maçında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK 

23 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN 

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA 

24 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER 

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER 

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA 

25 ŞUBAT PAZARTESİ:

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM


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