Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Ligde 23. hafta maçında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

23 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA

24 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA

25 ŞUBAT PAZARTESİ:

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM



