Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ligde 23. hafta maçında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Bülent Yıldırım yönetecek.
Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.
Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
23 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA
24 ŞUBAT PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA
25 ŞUBAT PAZARTESİ:
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM