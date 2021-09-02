Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Bosna-Hersekli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve belgeleri UEFA'ya yetiştirilmeye çalışılacak.

1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece 01.00'e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılamayacak olan Pjanic sadece Süper Lig'de Beşiktaş forması giyecek.

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)