Futbol Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı

Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı

Futbol

Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı

Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

02 Eylül 2021, Perşembe 18:56 Son Güncelleme:
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Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Bosna-Hersekli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve belgeleri UEFA'ya yetiştirilmeye çalışılacak.

1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece 01.00'e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılamayacak olan Pjanic sadece Süper Lig'de Beşiktaş forması giyecek.

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)

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