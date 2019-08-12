Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini açıkladı

ün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli sol bek Pedro Rebocho, bugün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti. Siyah beyazlılar, Rebocho'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kartal, resmi internet sitesinden "Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleriyle transferi duyurdu.