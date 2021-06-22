Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı
Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ı ikna etmek için bu akşam bir araya geldi.
22 Haziran 2021, Salı 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek Sözleşme süresinin 1 yıl olduğu ifade edildi.
Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.
Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.
https://twitter.com/Besiktas/status/1407373796701609998
DHA-AA