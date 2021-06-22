Futbol Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Futbol

Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaştı

Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ı ikna etmek için bu akşam bir araya geldi.

22 Haziran 2021, Salı 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek Sözleşme süresinin 1 yıl olduğu ifade edildi.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

DHA-AA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İstanbul'a geldi