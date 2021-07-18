Türkiye Son dakika: Beşiktaş'ta otomobilde bulundu! Şaşkına çeviren düzenek!

Son dakika: Beşiktaş'ta otomobilde bulundu! Şaşkına çeviren düzenek!

Türkiye

Son dakika: Beşiktaş'ta otomobilde bulundu! Şaşkına çeviren düzenek!

Son dakika haberi...İstanbul Beşiktaş'ta zırhlı bir aracın içinde gizli bir bölme bulundu. Mıknatısla açılan gizli bölmeden çıkanlar polisleri şaşırttı.

18 Temmuz 2021, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilin mıknatısla açılan gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain bulundu. Zırhlı otomobildeki 2 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki hafta önce araç ve kişilere yönelik denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Ekipleri, şüphe üzerine zırhlı otomobili durdurdu. Araçta bulunan A.B. ile O. Y.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis, haklarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğunu tespit etti.

Araç içinde de arama yapan ekipler, teyp boşluğunda ve vitesin yanında mıknatıs bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheye düşen polis, mıknatısı torpidonun bulunduğu bölgede çeşitli yerlere dokundurdu.

TAŞ KOKAİN VE RUHSATSIZ TABANCA

Birkaç denemenin ardından torpidonun üstüne gizlenmiş bir bölme açıldı.

Gizli bölmede yapılan aramada, 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca bulundu. Zırhlı otomobildeki 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, araç ise emniyet garajına çekildi.

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