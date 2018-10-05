Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, Barbaros Bulvarı Darphane girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Levent istikametine giden 16 JB 121 plakalı araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden otomobile daha sonra refüje çarparak takla attı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

"TAKLA ATARAK ÖNÜME DÜŞTÜ"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ceren Kayahan "Ben orta şeritten geliyordum. Arkadan gelen araç, bana vurduktan sonra refüje çarptı. Sonra takla atarak önüme düştü" dedi. Görgü tanığı Orhan Demirkol "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. Önce ufak bir ses duyduk.Otomobil önündeki araca vurduktan sonra refüje çarptı.Takla atan otomobil yola düştü. Aracın havada takla atmasını canlı olarak gördük" dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza ve kazayı seyredenler nedeniyle Barbaros Bulvarında çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



