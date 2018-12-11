Olay,Beşiktaş Akatlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle evler arasında bulunan toprak yol, çöktü. Çöken yoldaki toprak evin arka tarafına kaydı.

Toprak kaymasının ardından vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.

Toprak kaymasının yaşandığı evde oturan Adnan Öztürk, "Gece saat 03.00'da büyük bir gürültü oldu. Bizde ne oldu diye arka tarafa baktık. Evin arka tarafında göçme olmuş. Yağmur devam ediyordu. Bizde zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Biz o saatte uyuyorduk. Çok korktuk ne olduğunu anlamadık deprem oluyor zannettik. Yığılan toprağın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.



