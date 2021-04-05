Son dakika: Beştepe'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Beştepe'de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sona erdi. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
05 Nisan 2021, Pazartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Ankara'da da bugün çok önemli bir toplantı var. Beştepe'de saat 15:00'te başlayacak değerlendirme toplantısının 2 saat 10 dakika sürdüğü açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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