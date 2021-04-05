Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Ankara'da da bugün çok önemli bir toplantı var. Beştepe'de saat 15:00'te başlayacak değerlendirme toplantısının 2 saat 10 dakika sürdüğü açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



