ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki zirve sona erdi.

İki lider arasındaki görüşmede henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Beyaz Saray, "Ancak Trump ile Kim'in beraberlerindeki heyetler gelecekte görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyorlar" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Kuzey Kore konusunda Kim Jong-un'la görüşmelerde son derece yapıcı bir zaman geçirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda karar vermedik, iyi bir şey olmadığını düşündük. Şu anda bazı seçeneklerimiz vardı ve bu seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı verdik. Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir. Çalışmaya devam edeceğiz. Onlar yaptırımların kaldırılmasını istediler. Ama bizim de isteklerimiz var. Anlaşma imzalamama kararı aldık.



