Son dakika... Beykoz'da orman yangını
Son dakika... Beykoz'da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. Öte yandan yangına helikopterle de müdahalede bulunuluyor.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Beykoz'da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. Öte yandan yangına helikopterle de müdahalede bulunuluyor.
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