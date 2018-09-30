Son dakika! Beykoz’da su baskını, yıldırım ve toprak kayması
İstanbul Beykoz’da sağanak yağış nedeniyle yolları ve bir çok evi su basarken, bölgede toprak kayması yaşandı. Evlerde su tahliyesi yapan itfaiye, sel nedeni ile kapanan yollara da müdahale etti
Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
YILDIRIM DÜŞTÜ
Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBeykoz'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, mahalleyi sel bastı!
Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.