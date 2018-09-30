  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! Beykoz’da su baskını, yıldırım ve toprak kayması

Son dakika! Beykoz’da su baskını, yıldırım ve toprak kayması

İstanbul Beykoz’da sağanak yağış nedeniyle yolları ve bir çok evi su basarken, bölgede toprak kayması yaşandı. Evlerde su tahliyesi yapan itfaiye, sel nedeni ile kapanan yollara da müdahale etti

30 Eylül 2018, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! Beykoz’da su baskını, yıldırım ve toprak kayması

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.  

YILDIRIM DÜŞTÜ

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor. 

Haberin fotoğrafları için tıklayınBeykoz'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, mahalleyi sel bastı!

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.




BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...