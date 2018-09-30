Son dakika! Beykoz’da su baskını, yıldırım ve toprak kayması İstanbul Beykoz’da sağanak yağış nedeniyle yolları ve bir çok evi su basarken, bölgede toprak kayması yaşandı. Evlerde su tahliyesi yapan itfaiye, sel nedeni ile kapanan yollara da müdahale etti