Son dakika... Büyük yangın: 4 ölü, 1 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak’taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2’si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU"

Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Asmalımescit Mahallesi’nde yaşanan yangın faciasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4’ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM DEMİRELLİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde konuştu.







