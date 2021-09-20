Türkiye Son dakika! Beyoğlu'nda yangın! İş yerinde alevler yükseldi! 9 işçi etkilendi

Son dakika! Beyoğlu'nda yangın! İş yerinde alevler yükseldi! 9 işçi etkilendi

Türkiye

Son dakika! Beyoğlu'nda yangın! İş yerinde alevler yükseldi! 9 işçi etkilendi

İstanbul Beyoğlu’nda üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik kofralarında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 9 işçi ambulanslara taşındı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinde çıkan yangında içeride bulunan 9 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik kofralarından çıktı.

Birden alev alan kofralar nedeniyle iş yeri duman altında kaldı. İçeride bulunanlar dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 9 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.


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