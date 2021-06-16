Son dakika: Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirvede bir araya geldi.
16 Haziran 2021, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
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Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.
Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi.
TSİ 18.30'da biten zirvenin ardından Putin ve Biden'ın ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
AA
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