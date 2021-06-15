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Son dakika... Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili yeni açıklama

Siyaset

Son dakika... Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

15 Haziran 2021, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

AA

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