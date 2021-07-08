Son dakika: 5 kişiyi taşıyan ve Biga açıklarında sürüklenen tekneyle ilgili gelişme!
Son dakika haberi...İçinde 5 kişinin olduğu ve Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı.
08 Temmuz 2021, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında, arıza nedeniyle sürüklenen, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu 18 metrelik tekne, yedeklenerek kurtarıldı.
Karabiga açıklarında 18 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-4' botu bölgeye yönlendirildi. 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu tekne, 'KIYEM-4' botu ile yedeklenerek, Biga'daki Kemer Limanı'na yanaştırıldı.
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