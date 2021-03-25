Gündem Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Gündem

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yazılı bir açıklama da yapılacak

25 Mart 2021, Perşembe 08:39 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşı gündemi ile her hafta toplanıyor. Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplan Bilim Kuruluna çevrildi. 

TOPLANTI SAAT 16:00'DA

Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında olacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak.

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