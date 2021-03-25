Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşı gündemi ile her hafta toplanıyor. Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplan Bilim Kuruluna çevrildi.

TOPLANTI SAAT 16:00'DA

Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında olacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacak.