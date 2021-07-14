Türkiye Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye

Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması yapması bekleniyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

BAKAN KOCA'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA 

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.


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