Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün kapanma döneminden sonraki ilk bilim kurulu toplantımızı yaptık. Basın toplantımızın başında bir güzel haberi vermek isterim. Uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bugün özellikle Uğur hocamızın bazı görüşlerinizi bizzat kendisinden duymanızı istiyorum. Bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Vatandaşımız sizden bu anlaşmayı duymak ister.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Yerli aşıyla ilgili bildiğiniz gibi Faz - 2 çalışması bitti. Faz -3'ün başlaması da önümüzdeki iki hafta içerisinde başlayabileceğimizi düşünüyorum. Haziran başında biz Faz 3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir.

AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Özellikle bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Biz Haziran ayında Biontech aşısıyla birlikte hızla aşağı doğru önce 50 sonra 45-40 haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar biz haziran ayında inmek istiyoruz. Aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz.

UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralıktan beri konuşuyoruz. Aralıkta ilk defa 1.5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağ olsun iki üç hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün 120 milyon doz olarak tamamı imza attık. Ve çok mutluyum çünkü Türkiye bu haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos, ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceğini anlaştık. Zamanında biz aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

AŞININ MUTASYONLARA ETKİSİ

Bugüne kadar bizim aşıyı 30'dan fazla virüs varyantlarına deneyledik. Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Şimdi yine bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız etki gösteriyor. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edeceğiz.

VİRÜS GEÇİREN KİŞİLER NE ZAMAN AŞI OLSUN?

Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor. Hastalığı geçirmiş olan kişiler için bir doz 3 ay yeterli olabilir.

3.DOZ AŞI

3.doz en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra yeter. Bu Türkiye'de yapılan aşı kampanyasında 2022'de üçüncü aşı yeterince olur.

Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye'de hem aşı üretmek hem AR-GE yapmak istiyoruz.