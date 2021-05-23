Siyaset Son dakika... Binali Yıldırım: Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir

Son dakika... Binali Yıldırım: Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir

Siyaset

Son dakika... Binali Yıldırım: Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğluna ilişkin iddialar için, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, em büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz" dedi.

23 Mayıs 2021, Pazar 20:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığı çıkışında, oğluyla ilgili atılan iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayarak, "Bugünkü yayınladığı videoda oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Öncelikli bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamur at, izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki, çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta şubatta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıttı. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarda resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak, o ziyareti gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Mesela dedik
Rauf Tamer
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AK Parti'de komisyon seçim çalışmalarını tamamladı