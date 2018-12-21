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Son dakika! Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

21 Aralık 2018, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Son dakika! Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Zirveden sonra Binali Yıldırım, "Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşalllah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Görüşmelerini tamamlamış olacağız. Ve böylece 2019'a girmeye hazır olacağız. İllâ bir sebepten görüşmemiz gerekmiyor. Meclis Başkanı olduğumda Sayın Bahçeli bizi ziyeret etmiştir. Biz de iadeiziyaret yaptık. Mesele bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

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