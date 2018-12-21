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Son dakika: Binali Yıldırım ile Bahçeli görüşecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek

21 Aralık 2018, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Son dakika: Binali Yıldırım ile Bahçeli görüşecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.


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