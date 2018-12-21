Son dakika: Binali Yıldırım ile Bahçeli görüşecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.