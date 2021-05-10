Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, borsanın teknik ekibi geçici sorunun çözülmesi konusunda çalışma yürütüyor.

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLATILDI

Kısa bir süre sonra Binance'tan yapılan açıklamada, "Para çekme işlemleri artık yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.











