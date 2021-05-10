Ekonomi Son dakika... Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurmuştu! Yeni açıklama geldi

Son dakika... Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurmuştu! Yeni açıklama geldi

Ekonomi

Son dakika... Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurmuştu! Yeni açıklama geldi

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu sosyal medyadan açıkladı. Binance'tan kısa süre sonra yapılan açıklamada para çekme işlemlerinin yeniden başlatıldığı duyuruldu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, borsanın teknik ekibi geçici sorunun çözülmesi konusunda çalışma yürütüyor.

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLATILDI

Kısa bir süre sonra Binance'tan yapılan açıklamada, "Para çekme işlemleri artık yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.




Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Yatırımda rekor! Yılda 20 milyon müşteri
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
İş sözleşmesinin yazılı ve gerekçeli olarak feshedilmesi gerekir
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Akıllarda bir soru
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kamu atamalarında önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı