Son dakika... Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurmuştu! Yeni açıklama geldi
Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu sosyal medyadan açıkladı. Binance'tan kısa süre sonra yapılan açıklamada para çekme işlemlerinin yeniden başlatıldığı duyuruldu.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.
Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, borsanın teknik ekibi geçici sorunun çözülmesi konusunda çalışma yürütüyor.
İŞLEMLER YENİDEN BAŞLATILDI
Kısa bir süre sonra Binance'tan yapılan açıklamada, "Para çekme işlemleri artık yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
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