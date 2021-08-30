Türkiye Son dakika! Bingöl'de yangın paniği!

Son dakika! Bingöl'de yangın paniği!

Türkiye

Son dakika! Bingöl'de yangın paniği!

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde kontrol altına alınan yangının ardından köyün başka bir noktasında yeni yangın çıktı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından köyün bir başka noktasında daha orman yangını çıktığı öğrenildi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye dünden bu yana Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken, jandarma ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Bölgede 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.


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