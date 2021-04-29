Son dakika: BioNTech aşısında ikinci dozun ertelenmesi iptal edildi! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu ikinci doz BioNTech aşısında erteleme kararı iptal edildi. İkinci doz BioNTech aşısını yaptırmak isteyenler aşıyı olabilecek.
29 Nisan 2021, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı. Buna göre; isteyenler ikinci doz aşıyı olabilecek.
İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi.
Mevcut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek.
SAĞLIK BAKANI KOCA 6-8 HAFTAYA ÇIKARILACAĞINI DUYURMUŞTU
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.
RANDEVULAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü. Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı.
Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.