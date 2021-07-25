Türkiye Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an! Oğlunun cansız bedenini görünce...

Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an! Oğlunun cansız bedenini görünce...

Türkiye

Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an! Oğlunun cansız bedenini görünce...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cengizhan Tutka motosikletiyle 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak can verdi. Baba Hüseyin Tutka, cenazeyi görünce güçlükle ayakta durabildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 13:49 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Cengizhan Tutka (36) , karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, yönetimindeki 07 K 6242 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan inen ekipler, Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımıyla Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından ambulansla Kemer'e gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengizhan Tutka’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Tutka'nın cenazesi defnedilmek üzere Kemer'e götürüldü.




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