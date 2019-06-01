Son dakika! Bir 'Pençe' darbesi daha... Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu." ifadelerine yer verdi