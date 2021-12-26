Türkiye Son dakika! Bir pitbull saldırısı daha! 13 yaşındaki çocuk...

Son dakika! Bir pitbull saldırısı daha! 13 yaşındaki çocuk...

Türkiye

Son dakika! Bir pitbull saldırısı daha! 13 yaşındaki çocuk...

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki Armin Darban Jafeti'ye pitbull cinsi köpeğin saldırdığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

26 Aralık 2021, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sahibi olan ancak başıboş bırakılan pitbull, sokaktan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameralara yansıdı.


Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı. Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Hosseın'ı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Jafeti, başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi. Pitbull'un sahibi Hosseın ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

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