Son dakika! Birçok şehirde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü veya büfe telefonlarından arandıkları saptanan 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Mersin, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi.

KONYA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

KOCAELİ

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.AA