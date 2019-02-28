Son dakika! Birleşmiş Milletler: Savaş suçu

BM İnsan Hakları Soruşturması, geçen sene 189 Filistinlinin protestolar sırasında öldürülmesinin savaş suçu sayılabileceğini duyurdu.

28 Şubat 2019, Perşembe 12:12 Son Güncelleme:
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Son dakika! Birleşmiş Milletler: Savaş suçu

Birleşmiş Milletler yetkilileri geçen yıl boyunca Gazze sınırında yaşanan ve 189 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında İsrail askerlerinin "savaş suçu işlemiş olabileceğini" açıkladı.

BM raporunda, "İsrail güvenlik güçleri, tehdit oluşturmayan ya da çatışmalara katılmayan barışçıl Filistinli göstericileri vurarak öldürdü ve sakat bıraktı" ifadeleri yer aldı.

Gazze sınırında gerçekleştirilen protestolarda İsrail askerleri barışçıl göstericilere sayısız kez gerçek mermilerle ateş açmıştı. 

Olaylarda 189 Filistinli hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. 

BM yetkilileri ölümlerde sorumluluğu bulunan İsrailli komutan ve keskin nişancıların isimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edileceğini aktardı.

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