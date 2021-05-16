BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

İsrail’in Filistin zulmü sürüyor. Yalnızca bugün 33 sivil İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Bu çatışmaların başladığı günden beri bir günde yaşanan en ağır can kaybı olarak kayıtlara geçti.

BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Bölgedeki gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de açıklamalar geldi.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Guterres ateşkesi sağlamak için iki taraf ile de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Guterres ayrıca taraflara arabuluculuk çabalarına izin verme çağrısında da bulundu.

İlgili Haberler İstifa edip itiraf etti! Eski yüzbaşıdan İsrail Ordusu hakkında bomba açıklama







