Türkiye Son dakika... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Son dakika... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bitlis merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 19:40 Son Güncelleme:
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Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS(DHA)

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