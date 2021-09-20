Son dakika: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
AA