Son dakika: Bodrum yangını kontrol altına alındı! Pakdemirli duyurdu
Mersin Silifke'de 2 yangınının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Gazipaşa yangınıyla ilgili de son dakika açıklaması yaptı. Pakdemirli son olarak Bodrum yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
01 Ağustos 2021, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Mersin Silifke'de 2 yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli'nin açıklaması:
Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı.
Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1421719110447210496
ANTALYA YANIGINI İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bakan Pakdemirli Antalya Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli'nin açıklaması:
ANTALYA GAZİPAŞA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1421723633232322563
BODRUM YANGINI KONTROL ALTINDA
Bodrum yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1421738907373383686