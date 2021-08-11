Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkisinde saat 15.00'te makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Karakaya mevkisinde başlayıp yerleşim yerlerinin bulunduğu Dereköy Mahallesi'ne sıçrayan yangına hava ve karadan müdahale edildi. Bakan Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 Mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkisinde saat 15.00'te makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz Bodrum İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye aracı iş makinaları ve ve özel firmalara ait beton mikserleri müdahale etti.

Yerleşim yerlerine 50 metre kala yangın kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisi ile Dereköy ve Peksimet mahallerine doğru ilerleyen yangına İspanya ve Rusya'ya ait iki uçak, Jandarma Komutanlığına bağlı 4 skorsky helikopteri, Orman Bölge Müdrülüğüne ait 1 helikopter olmak üzere 5 helikopter ile havadan müdahale edildi.

GECE GÖRÜŞLÜ 4 SKORSKY HELİKOPTER GECE BOYUNCA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, Karakaya mevkisinde devam eden yangına Jandarma Komutanlığına bağlı 4 skorsky helikopter dağlık ve engebeli alanda söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait istanbul, İzmir ve Kayseri'den gelen ve Muğla'daki yangınlarda etkin rol oynayan 10 TOMA yerleşim yerlerinde acil önlem amaçlı konuşlandırıldı.

BODRUM YANGININDA 15 ADET KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangının etkili olduğu bölgelerde çalışmalara destek veren gönüllüler de yanan alanlarda bulunan hayvanları kurtarmak için seferber olundu. Yanan alanlarda 10 adet kaplumbağa sağ kuratılırken, alevlerin arasında kalan 4 kaplumbağanın ise öldüğü görüldü. Yangın çıkış noktası olan Karakaya ve Geriş mevkisinde devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BODRUM'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI! PAKDEMİRLİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Dereköy Mahallesindeki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



