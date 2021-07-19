Türkiye Son dakika: Bodrum'a tatilci akını! 1 haftada 140 bin araç girdi

Son dakika: Bodrum'a tatilci akını! 1 haftada 140 bin araç girdi

Türkiye

Son dakika: Bodrum'a tatilci akını! 1 haftada 140 bin araç girdi

Muğla Bodrum'a Kurban Bayramı'nı geçirmek için gelen tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bodrum'a son 1 haftada 140 bin araç girdi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.


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