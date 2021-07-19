Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.



