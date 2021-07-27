Türkiye Son dakika: Bodrum'da dudak uçuklatan parti! Ünlü iş insanı yarım milyon dolar harcadı

Son dakika: Bodrum'da dudak uçuklatan parti! Ünlü iş insanı yarım milyon dolar harcadı

Türkiye

Son dakika: Bodrum'da dudak uçuklatan parti! Ünlü iş insanı yarım milyon dolar harcadı

Bodrum ünlü iş insanları ve dünya zenginleri tarafından büyük ilgi görüyor. Rus iş insanı Nebojsa Jankovic eşi için Bodrum'da 3 ayrı kutlama yaptı. Bodrum'a partiler için 500 bin dolar bıraktı.

27 Temmuz 2021, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum, dünyanın en zengin insanlarının uğrak yeri oldu. Rus iş insanı Nebojsa Jankovic, eşi için kesenin ağzını açtı ve Bodrum’da üç ayrı kutlama organize etti. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, partiler için 500 bin dolar harcandığı öğrenildi.

Son dakika... Her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de Bodrum, dünyanın en zengin insanlarının uğrak yeri oldu. Rus iş insanı Nebojsa Jankovic, eşi için kesenin ağzını açtı ve Bodrum'da üç ayrı kutlama organize etti. Partiler için 500 bin dolar harcandığı bilgisi edinildi.

ARKADAŞ GRUBU MAÇAKIZI'NA GELDİ

Yaz aylarının en gözde tatil beldesi Bodrum, dünya jetset'inden büyük ilgi görüyor.

Dünyanın en zengin insanlarından Bernard Arnault'un gelininin Bodrum'da düzenlediği gecenin ardından şimdi de ünlü Rus iş insanı Nebojsa Jankovic'in eşi Katrin için verdiği parti konuşuluyor. Çift, arkadaş grubuyla birlikte geçtiğimiz günlerde Maçakızı'na geldi.

ÖZEL KOSTÜMLER DİKİLDİ

Doğum günü partisinden önce otelde ve teknede kutlamalar yapıldı. Ardından havuz başında görkemli bir davet düzenlendi. Gece için özel kostümler dikildi, süslemeleri ünlü organizatörler yaptı.

500 BİN DOLARLIK ORGANİZASYON

Partide ünlü sanatçılar rap'çi Mot, ünlü grup Artik&Asti ve DJ The Avener sahneye çıktı. Bu organizasyon için 500 bin dolar harcadığı iddia edilen çift, tatillerine devam ediyor.

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