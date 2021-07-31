Türkiye Son dakika... Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı

Son dakika... Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı

Türkiye

Son dakika... Bodrum'da makilik alandan yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.


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