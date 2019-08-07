Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.

OLAY YERİNDEN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER:

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

KÖY SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için iş makineleri ve arazözler ile önlem alındığı belirtildi. Karadan orman işçilerinin arazözler ve belediye araçları ile havadan da 6 helikopterle söndürme çalışmaları devam ediyor.

MİLAS DA YANIYOR

Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.

DHA - AA







